تيسمسيلت: اختناق طفلة بغاز أحادي أكسيد الكربون

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية، سلمانة، في تسمسيلت، اثر نداء من مواطن مفاده اختناق طفلة بغاز احادي اكسيد الكربون.

وحسب بيان الحماية المدنية، اليوم السبت، فقد أصيبت الطفلة باختناق اثر الغاز المنبعث من مدفئة الموجودة بحمام داخل مسكن ارضي.

وخلف الحادث اصابة طفلة 12 سنة، بإغماء، تم اسعافها و نقلها على جناح السرعة الى عيادة متعددة الخدمات العيون.

وقد توفي 12 شخصا وتم انقاذ 278 اخرين من الموت المؤكد عبر القطر منذ الفاتح من نوفمبر الفارط.

وهذا جراء تعرضهم الى الاختناقات بغاز أحادي الكربون المتسرب من مختلف وسائل التدفئة.

ودعت ذات المصالح الى المزيد من الحيطة و الحذر من خطر الاختناقات بغاز أحادي الكربون.

واعتبرت الحماية المدنية أن هذه الحوادث “لا تأتي صدفة” لكن تحدث نتيجة لأخطاء في الوقاية كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل.

ودعت لمزيد من الوقاية، كونها الوسيلة الانجع للحد من الوفيات والتقليل من الأضرار الناجمة من هذا النوع من الحوادث المنزلية.

وذكرت كافة المواطنين بضرورة “أخذ المزيد من الحيطة و الحذر، و كذا إتباع النصائح الوقائية التالية للحفاظ على أرواحهم”.