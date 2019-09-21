تيسمسيلت : اساتذة ثانوية بودرنان الجيلالي يودعون شكوى أمام النيابة ضد موظفة

أودع اساتذة ثانوية بودرنان الجيلالي بتيسمسيلت شكوى أمام النيابة في قضية إنتهاك حرمة اقامة جماعية من قبل موظفة .

وأوضحت مصادر النهارإنه ما إن استنفذ أساتذة التعليم الثانوي المقيمون في الشقة رقم 14 من المجمع السكني 32 محاولات طرد موظفة.

أيت قامت تلك الموظفة بإقتحام محلهم حتى إهتدوا إلى رفع المسألة أمام العدالة لفك الخصومة واستعادة أغراضهم المحجور عليها.

وجاء في الشكوى الموجهة للنائب العام لدى المجلس القضائي اتهام خمسة أساتذة لعون إدارة بإنتهاك حرمة سكن جماعي.

والذي هو في الاساس تابع لمديرية التربية موضوع تحت تصرفهم منذ تاريخ 23 سبتمبر 2018 .

كما توضحه شهادة الإيواء الممهورة بالشكوى، ومع رفض المعتدية إخلاء المسكن.

وعجز إدارة الثانوية ومديرية القطاع عن حل النزاع يعزم الضحايا الدخول في حركة إحتجاجية هذا الأحد.