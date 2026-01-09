تيسمسيلت.. استئناف تدريجي لحركة النقل عبر مختلف الخطوط

شهدت ولاية تيسمسيلت عودة نشاط النقل العمومي بعد فترة من التوقف، حيث استؤنفت الرحلات عبر الحافلات وسيارات الأجرة على مستوى الخطوط الحضرية والمحلية.

قبل أن تمتد تدريجياً إلى الخطوط ما بين الولايات، في خطوة أعادت الحيوية إلى قطاع حيوي يمس الحياة اليومية للمواطنين.

وقد سجلت مختلف المحطات عبر الولاية انتظاماً ملحوظاً في حركة السير والتنقل. ما مكّن المسافرين من استئناف تنقلاتهم في ظروف طبيعية. وساهم في تخفيف الضغط الذي عرفته الفترة الماضية، خاصة بالنسبة للطلبة والعمال والمرضى. في مشهد يعكس عودة الاستقرار إلى وتيرة النقل العمومي.

ويأتي هذا الاستئناف في إطار الحرص على ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتسهيل تنقل المواطنين. في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية قدراً عالياً من الانضباط والتعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وفي هذا السياق، لقيت استجابة النقابات والناقلين وسائقي سيارات الأجرة وناقلي البضائع إشادة واسعة. بالنظر إلى ما أبدوه من وعي مهني وروح مسؤولية. من خلال تغليبهم المصلحة العامة وتجاوبهم الإيجابي مع متطلبات الظرف. بما يخدم الوطن والمواطن ويعزز استقرار هذا المرفق الحيوي.