تيسمسيلت.. افتتاح الدورة التكوينية لنادي البحث عن العمل بجامعة أحمد بن يحيى الونشريسي

أشرف الفرع الولائي للتشغيل بتيسمسيلت، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بالتنسيق مع جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي، على الانطلاق الرسمي للدورة التكوينية الخاصة بنادي البحث عن العمل (CRE)، الموجّه لفائدة حاملي الشهادات الجامعية الباحثين عن فرصة ولوج سوق العمل.

وجرت فعاليات الافتتاح بحضور كل من رئيسة الفرع الولائي للتشغيل، مديرة التشغيل، مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى جانب إطاراته المرافقة، إضافة إلى إطارات الأسرة الجامعية، وإطارات الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وإطارات الفرع الولائي للتشغيل.

ويهدف هذا النادي إلى تأهيل الشباب الحاصلين على شهادات جامعية وتزويدهم بمهارات مهنية تساعدهم على الاندماج الفعلي في سوق الشغل. إما من خلال الحصول على منصب عمل مستقر أو عبر مرافقتهم لإنشاء مؤسساتهم المصغرة والمساهمة في بعث مشاريع ناشئة ذات قيمة مضافة.

وقد أكد المتدخلون خلال الافتتاح على أهمية هذه المبادرة باعتبارها حلقة وصل بين الجامعة وسوق العمل، وتعكس التزام الدولة بمرافقة الشباب وتعزيز قدراتهم المهنية لضمان فرص اندماج أفضل في الحياة الاقتصادية.

ختاماً، تمنت الجهات المنظمة كل التوفيق للطلبة المستفيدين، راجية أن تشكل هذه الدورة خطوة فعالة نحو مستقبل مهني واعد.