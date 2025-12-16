تيسمسيلت.. افتتاح نادي “Speak Up” بالعربي

احتضن مقر ديوان مؤسسات الشباب لولاية تيسمسيلت، أمسية اليوم، فعاليات الافتتاح الرسمي لنادي “Speak Up” بالعربي. وذلك بحضور عدد معتبر من الشباب، إلى جانب ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني.

ويهدف هذا النادي إلى ترقية مهارات التواصل والخطابة باللغة العربية، وفتح فضاء شبابي محفّز للتعبير عن الأفكار وصقل المواهب، في إطار يكرّس ثقافة الحوار البناء ويعزز الثقة بالنفس لدى الشباب. كما يعَدُّ النادي إضافة نوعية للمشهد الثقافي والشبابي بالولاية، لما يحمله من رسائل تربوية وفكرية تسهم في تنمية الوعي وصناعة جيل قادر على الإقناع والتأثير الإيجابي.

وقد عبّر الحضور عن ارتياحهم لمثل هذه المبادرات التي تمنح الشباب فرصة للتلاقي وتبادل التجارب. مؤكدين على أهمية مرافقة هذه النوادي ودعمها مادياً ومعنويا، باعتبارها استثمارا حقيقياً في الطاقات الشابة، وحاضنة للأفكار الخلّاقة والمبادرات الهادفة.

ويظل دعم مثل هذه الفضاءات الثقافية والشبابية ضرورة ملحة، لما لها من دور محوري في احتواء الشباب، وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع والتميّز، وتعزيز حضورهم الفاعل في المجتمع.