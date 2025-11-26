تيسمسيلت.. افتتاح وكالة جديدة لشركة التأمين SAA ببرج بونعامة

أُشرف، صبيحة اليوم الأربعاء، رئيس دائرة برج بونعامة ممثلاً، عن والي الولاية، على تدشين وكالة الشركة الوطنية للتأمين SAA ببلدية برج بونعامة.

ويأتي افتتاح هذا المرفق الخدماتي بعد إعادة بعث النشاط به لأكثر من 22 سنة، في إطار سياسة الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها المحلي وتقريب خدمات التأمين من المواطن.

شهدت مراسم التدشين حضور رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة، وأعضاء اللجنة الأمنية للدائرة، إضافة إلى المديرَيْن الجهوي والمحلي لشركة SAA، ومدير وكالة بنك التنمية المحلية BDL ببرج بونعامة.

وقد عبّر الحاضرون عن أهمية هذا الفضاء الجديد في تلبية حاجيات سكان الدائرة والبلديات المجاورة. خاصة في ظل توسّع الطلب على خدمات التأمين بمختلف أنواعها.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين SAA، المتحصلة على شهادة الجودة الدولية ISO، أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة. وتوفير فروع حديثة وقريبة من المواطنين. بما يضمن معالجة أسرع للملفات وتقديم خدمات متنوعة لفائدة الزبائن.

وينتظر أن تسهم الوكالة الجديدة في تنشيط الحركة الاقتصادية محليًا. من خلال توفير خدمات تأمينية متكاملة. ودعم المواطنين والمهنيين في حماية ممتلكاتهم واستثماراتهم، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز حضور المؤسسات العمومية وتحسين مستوى الخدمة عبر مختلف ولايات الوطن.