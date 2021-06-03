تيسمسيلت: الأمن الحضري بالعيون يحجز 41 قرص من المؤثرات العقلية

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تيسمسيلت: الأمن الحضري بالعيون يحجز 41 قرص من المؤثرات العقلية
بقلم محمد السعيد اوراغي

وضعت  الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بالعيون بتيسمسيلت حدا لنشاط 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة ، على خلفية تورطهم في قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض المتاجرة و الترويج في الوسط الحضري.

أين تم إستغلال المعلومات وضبط الأشخاص المتورطين بداخل عمارة في طور الإنجاز ببلدية العيون، وبعد عملية التلمس الجسدي للأشخاص تم العثور على 41 قرص من المؤثرات العقلية كانت بصدد ترويجها في الوسط الحضري، وضبط مبلغ مالي قدره 30590 دج عائدات إجرامية.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أماموكيل الجمهورية لدى محكمة ثنية الحد بتيسمسيلت.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1004688

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