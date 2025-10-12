تيسمسيلت: الأمن يحجز قرابة قنطارين من الدجاج الفاسد

في إطار جهود حماية الصحة العامة ومراقبة المواد الغذائية، تمكنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في شرطة البيئة والعمران. من حجز نحو 186 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء غير الصالحة للاستهلاك البشري في عمليتين منفصلتين.

العملية الأولى أسفرت عن حجز 169 كلغ من الدجاج الفاسد بعد ضبط محل يبيع اللحوم البيضاء دون سجل تجاري وفي غياب شروط النظافة والحفظ. فيما تم في العملية الثانية توقيف شاحنة تحمل 17 كلغ من اللحوم الحمراء تفتقر إلى الشهادة البيطرية وشروط النقل السليم.

وتم إتلاف الكميات المحجوزة وفق الإجراءات الصحية المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت مصالح الأمن مواصلة حملاتها التحسيسية والرقابية بالتنسيق مع الهيئات المعنية لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

