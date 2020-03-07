تيسمسيلت.. الإشتباه في إصابة بكورونا وتأكيد سلبية حالة أخرى

كشفت مديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت تسجيل حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

ويتعلق الأمر حسب بيان لمصالح المديرية بمواطن جزائري مقيم بكندا دخل الجزائر يوم 21 فيفري الماضي ويقيم ببلدية ثنية الحد.

وتم وضع الحالة المشكوك في إصابتها تحت الحجر الصحي، مع إرسال عينات من اجل التحليل بمعهد باستور بالعاصمة.

كما تم تحديد هويات الأشخاص الذين كانوا في اتصال مباشر مع الحالة، حسب بيان المديرية.

من جهة أخرى أشارت المديرية ان تحاليل معهد باستور كشفت ان الحالة الأولى المشتبه في إصابتها بالفيروس والتي تم التصريح بها أول أمس جاءت سلبية.