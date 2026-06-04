تيسمسيلت: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز أكثر من 6 آلاف قرص “بريغابالين”

نجحت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت في توجيه ضربة لشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية. وذلك إثر عملية أمنية نوعية قادتها فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وجاءت هذه العملية بعد عمل استعلاماتي وتحريات ميدانية دقيقة مكّنت المحققين من كشف تحركات أفراد الشبكة وتحديد أماكن نشاطهم. ليتم توقيف أربعة مشتبه فيهم يشتبه في تورطهم في ترويج هذه السموم وسط فئة الشباب.

وأسفرت العملية عن حجز 6618 كبسولة من المؤثر العقلي “بريغابالين” بتركيز 300 ملغ، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بحوالي 60 مليون سنتيم يرجح أنه من عائدات النشاط غير المشروع. كما تم ضبط مركبة سياحية كانت تستغل في تنقلات أفراد الشبكة. بالإضافة إلى خمسة هواتف نقالة استُخدمت في التواصل والتنسيق بينهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما تقتضيه الإجراءات القانونية في حقهم.

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