تيسمسيلت: الإطاحة بشبكة لتزوير الأوراق النقدية وحجز 42 ألف دينار

تمكنت قوات الشرطة بأمــن دائرة لرجــام بتاريخ:03/10/2021 من توقيف شبكة إجرامية مختصة في تزوير وترويج الأوراق النقدية المزورة بوسط مدينة لرجام ،بعد استغلال معلومات تم إلقاء القبض على شخصين في العشرينيات من العمر ضبـط بحوزتهما مبلغ مالي من العملة الوطنية فئــة 2000دج مـزورة .

على الفور تم فتح تحقيق في القضية ومباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية ووضع خطة أمنية مكنت من توقيف سيارة سياحية من نوع رونو ميقان على متنها شخصين على مستوى حاجز أمني. حيث ضبط بحوزتهما مبلغ مالي إجمالي قدر بـ (395.000دج).

وبعد عملية التحقيق وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم عرض المبلغ على الخبرة. أين تبين وجود21 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري بقيمة (000 42 دج) من المبلغ الإجمالي المحجوز .