تيسمسيلت: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ،بثنية الحد بحر هذا الأسبوع من الاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية ،حيث كانت هذه الاخيرة تنشط عبر اقليم الولاية وخاصة المناطق المعزولة،حيث قدرت الكمية الاجمالية ب120 كلغ اي ما يعادل 600 متر .

تم حجز شاحنتين صغيرتين وسيارة سياحية كانت تستعمل في نقل الاسلاك الكهربائية.

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تمكنت عناصر أمن دائرة المالح التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية كانت تنشط على مستوى إقليم الولاية.

و حسب مصادر “النهار أونلاين” فإن العملية مكّنت من توقيف 4 أشخاص كانوا يقومون بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية. لتتقدم مصالح سونلغاز بشكوى رسمية باشرت من خلالها المصالح الأمنية لدائرة المالح تحرياتها.

كما أسفرت التحريات و في ظرف وجيز عن توقيف الفاعلين. مع ضبط كمية من الكوابل النحاسية كانت بحوزتهم. لتقوم عناصر الشرطة بإنجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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