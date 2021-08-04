تيسمسيلت: الإطاحة بمروج للمهلوسات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث تيسمسيلت من الحد لنشاط شخص في العشرينيات من العمر ، على خلفية تورطه في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية والترويج لها .

على إثر نقطة مراقبة بمحور الدوران بالجهة الغربية للمدينة تم توقيف مركبة مشتبه فيها على متنها أربعة أشخاص و بعد التفتيش الدقيق تم العثور عند أحدهم حقيبة سوداء اللون بها ثلاثة عشر (13) قرص مهلوس من نوع ليزنكسيا و ثلاث أمشاط فارغة من نوع دبريتين و مبلغ مالي قدره (59000 دج) تسعة و خمسون ألف دينار جزائري من عائدات البيع .

تم إنجاز ملف قضائي ضده وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت و الذي أصدر في حقه 04 سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري .