تيسمسيلت.. الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي.. خطوة عملية نحو رقمنة الخدمات 

احتضن مقر ولاية تيسمسيلت فعاليات يوم دراسي خصّص لموضوع الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، تحت شعار «التزام رقمي ونهج ابتكاري».

بحضور مختلف الفاعلين والمتعاملين في مجالات العمل، التشغيل، الضمان الاجتماعي، القطاع البنكي والتأميني، إلى جانب المحاسبين المعتمدين وممثلي أرباب العمل.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في تسيير الخدمات الاجتماعية، من خلال التعريف بالحلول الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين طرق تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل التعاملات لفائدة المستخدمين وأرباب العمل على حد سواء.

وشكّل اليوم الدراسي فرصة لتسليط الضوء على مزايا نظام الاقتطاع الآلي، باعتباره آلية عصرية تضمن احترام آجال تسديد الاشتراكات، وتفادي غرامات التأخير، إضافة إلى تقليص التنقلات نحو المصالح المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والأمان في العمليات المالية.

كما استعرض المتدخلون خلال الفعالية مختلف الخدمات الرقمية المطوّرة في مجال الضمان الاجتماعي، إلى جانب صيغ الدفع الإلكتروني المتاحة، مع تقديم شروحات عملية حول كيفية الاستفادة منها، بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي ويساهم في تحسين علاقة المستخدم بالمرفق العمومي.

وتخلّل اللقاء عرض تقني مفصّل لمراحل تطبيق الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع الشريك البنكي، حيث تم توضيح الجوانب التقنية والإجرائية للعملية، مع فتح المجال للنقاش وتبادل الآراء حول سبل تعميم هذه الآلية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ويعَدُّ هذا اليوم الدراسي محطة مهمة في مسار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، لما يحمله من مؤشرات إيجابية نحو ترسيخ ثقافة الرقمنة، وتطوير أساليب التسيير، وتعزيز فعالية الخدمات المقدّمة، بما يخدم مصالح المستخدمين ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.