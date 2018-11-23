هشّمَ قسم الجنح لمحكمة تيسمسيلت البيت الزجاجي لبلدية ثنية الحد بتسعة احكام قضت بالسجن النافذ لزهاء 40 شخصا من بينهم رئيس المجلس السّابق واعضاء منه أتهموا بالاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية ومخالفة احكام الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية وجنحة المشاركة وعدم الإبلاغ عن جريمة الفساد وجنحة قبول مزية غير مستحقة .

واقرت المحكمة في فصلها الحبس النافذ 05 سنوات لرئيس البلدية و 04 سنوات لعضو سابق بها و03 سنوات لأربعة متورطين وسنتين حبسا نافذا في حق 34 شخصا بتهمة المشاركة في جريمة الفساد من بينهم مقاول، وستة اشهر حبسا نافذا لخمسة متهمين تورطوا في جنحة التستر عن الفساد ونفس الحكم لفرد آخر ضمن المجموعة متهم بتزوير سند.