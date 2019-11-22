تيسمسيلت : الحظيرة الوطنية لثنية الحد تستنكر إبادة ذئب ذهبي

عُثر خلال دورية عادية لعمال حظيرة الآرز على جثة ذئب ذهبي إفريقي عليها أثر عيار ناري يقدر أن يعود مصدره لبندقية صيد .

دفع المشهد بمدير الحظيرة إلى نشر صور للذئب المنبطح ووصلها بالعبارة “الإنسان أبشع مما نتصور” .

وأضاف كَشّافٌ معلقا “إن أصوات طلقات بنادق الصيادين أصبحت مقلقة داخل الحظيرة” .

مشيرا إلى حملات الصيد الجائر كظاهرة مهددة للحياة البرية المحمية .

حيث تحولت الحيوانات ذات المكانة البارزة في دورة التوازن إلى طرائد.

وتقلص تعدادها كالذئبيات والثعلبيات وأنواع نادرة من الطيور الجارحة.

وحذر مراقبون من مجموعات متطفلة لايحوز أفرادها أدنى سيرة عن البيئة تختبئ تحت ظل تظاهرات التخييم. بينما تمتهن إقتناص الحيوانات الصيادة وتعمد على المشاركة في حلقات الاستكشاف.

للتجسس على أعشاش الطيور ومواطن استئناس نوادر الحيوانات.

وسجلت الحظيرة قبل أعوام محاولة إعتداء على فراخ طائر نادر من مجموعة .

تنتسب لمنظمة شبابية سياحية أفشلت بفضل فطنة شباب غيورين على المنطقة.

وبرغم وجود كل هذه المهددات لاتزال حظيرة المداد بحاجة إلى برنامج حماية صارم .