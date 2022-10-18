تيسمسيلت..الحكم بـ10 سنوات سجنا نافذا بحق مضاربين في مادة الحليب

اصدرت محكمة تيسمسيلت في بيان لها في اطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب ما افاد به هذا البيان الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت، مساء اليوم، فلقد تمت متابعة كل من المدعو (م ع)و المدعو(م م) عن طريق اجراءات المثول الفوري.

وبعد المحاكمة صدر حكم قضى ب: 10 سنوات حبس نافذة لكل واحد من المتهمين و مليون دينار جزائري غرامة نافذة ،مع مصادرة المحجوزات.