تيسمسيلت: الدرك الوطني يفك لغز ملف نهب أملاك الدولة بذريعة الإستثمار!

قامت الضبطية القضائية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتحقيق حول إختفاء أوعية عقارية لمؤسسات اقتصادية وتجارية من خارطة الأملاك العمومية المستغلة تحت غطاء الامتياز.

وحسب مصادر “للنهار أونلاين”، فقد إستدعت الضبطية القضائية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني شخصيات وإطارات على مسؤولية مباشرة من تحرير عقد امتياز حوُّل سوقا مغطاة ناشئة عن الأروقة الجزائرية إلى فائدة شابة في العقد الثالث من العمر تنحدر من ولاية معسكر بمخالفة تشريعات تمنع التصرف في السوق بالصفة التي تمت عليها.

وفضح تعقُّب المحققين لملف الحال وضع هذه الأخيرة يدها على ثروة عقارية بقيمة مالية ضخمة داخل المحيط العمراني للمدينة وخارجه برخص امتياز عن طريق التراضي أمضيت في الرابع من افريل 2017.

وهذا لإنجاز ثلاثة مراكز تجارية ونزل وقاعة حفلات، فيما ظفر أحد أقاربها برخصة امتياز حررت في اليوم الموالي بتاريخ 05 افريل 2017 مكنته من الانفراد بمقر المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها ENADITEX الكائن مقرها في قلب الشارع الرئيسي للمدينة حي أول نوفمبر.

وأضاف مصدر أمني مطلع لـ ” النهار أونلاين “، أنه من المحتمل التوسع للكشف عن شبهة انتفاع أشخاص برزت أسماؤهم في ضوء التحقيق من أراضي فلاحية وسكنات اجتماعية عن طريق الحظوة والمحاباة.