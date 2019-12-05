تيسمسيلت.. السلطة المستقلة للإنتخابات تعالج خلافًا لمندوبها مع مدير مدرسة

تدخلت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بولاية تيسمسيلت لمعالجة خلاف بين مندوبها ببلدية خميستي ومدير مؤسسة تربيوية.

وأفاد السيد علي شوشان المنسق الولائي لـ”النهار أونلاين”، أنّه، آخر الأسبوع الماضي، شبت خصومة بين الطرفين حول إستغلال قاعة من حُجر المدرسة كغرفة للتكفل بالبيانات الإلكترونية الخاصة بالعملية الإنتخابية.

حيث إحتدم بينهما جدل أجهض مهمة المندوب، ما أدى لتحرك المنسق الولائي، متصلا بمديرة التربية في هذا الشأن مع تحرير تقرير مفصل حول الواقعة إلى أن تمّ حلّها.

وكان والي تيسمسيلت قد أسدى تعليمات لتسهيل عمل السلطة وتبليغ كافة مدراء الهياكل التربوية الجاهزة كمكاتب ومراكز للاقتراع بوجوب الحذر من تعطيل مهام المندوبين أو التأثير على التحضيرات القائمة.