تيسمسيلت.. الشرطة تنقذ شابا أضرم النار في جسده

تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية تيسمسيلت، اليوم الجمعة، من التدخل لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن المعني البالغ عمره 31 سنة، أقدم في حدود الساعة 11 و 15 دقيقة على إضرام النار في جسده أمام محيط مقر الأمن الحضري الرابع.

موضحة أن وقائع الحادث إلى 23 أفريل، حيث أن المعني المسبوق قضائيا رفقة 7 أشخاص آخرين أنشؤوا تحسبا لشهر رمضان نقطة بيع غير شرعية للممارسة نشاطهم التجاري.

وقامت دورية الشرطة بتوعيتهم بضرورة اخلاء المكان والإلتزام بتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم ضبط نفس الشخص يمارس نشاطه غير مرخص في اليوم التالي.

وفي حدود ساعة 11 و 15 دقيقة تقدم المعني لمحيط الأمن الحضري وقام برش جسده بمادة سريعة الالتهاب واضرم النار في جسده.

وأشار البيان ان عناصر الشرطة تدخلت وتمنكوا من إطفاء النار وإنقاذ حياته.