تيسمسيلت: الصرامة في فرض إحترام الشروط الوقائية لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة الأمنية التابعة لمصالح ولاية تيسمسيلت اليوم الخميس عن عدة إجراءات وقائية لمواجهة وباء كوفيد 19.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل تصاعد في عدد الاصابات بالفيروس التاجي كوفيد 19 عبر إقليم الولاية.

ووفق ذات المصالح تقرر مايلي:

تكثيف العمليات التحسيسية الموجهة لفائدة عامة المواطنين.

الصرامة في فرض احترام الشروط الوقائية – الإرتداء الإجباري للقناع الواقي وتدابير التباعد الإجتماعي.

تكليف المصالح الأمنية بتوسيع العمل الرقابي تفتيش المحلات التجارية وتوفير المواد الواسعة الإستهلاك مع محاربة المضاربة.

الإلتزام بالتدابير المعمول للحفاظ على صحة وسلامة مستعملي خطوط النقل .

التنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ لتوفير الأقنعة الواقية للمتمدرسين.

تكليف مدير البريد وتكنلوجيا الإعلام والإتصال بالحرص على ضرورة إلزام قاصدي مكاتب البريد بارتداء القناع الواقي و احترام اجراءات التباعد.

وطالب الوالي إشراك القائمين على المساجد لعرض إرشادات موجزة باستخدام مكبرات الصوت قبل كل صلاة “باستثناء صلاة الفجر” لتوعية المواطنين.

وهذا فيما يخص إقامة صلاة الجمعة التي تم رفع التعليق عنها لتأدى غد الجمعة عبر مساجد الوطن.

فيما يتعلق بآداء صلاة الجمعة طالب والي تيسمسيلت بواجب إشراك القائمين على المساجد لعرض إرشادات موجزة باستخدام مكبرات الصوت قبل كل صلاة “باستثناء صلاة الفجر” لتوعية المواطنين.