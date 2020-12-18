تيسمسيلت: العثور على الفتاة العشرينية المفقودة في صحة جيدة

تم اليوم الجمعة، العثور على المفقودة في ولاية تيارت، حسب تصريح رئيس مجلس الشعبي البلدي ومصالح الدرك الوطني.

وحسب ما أعلنت عنه مديرية الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت فقد تم العثور على الفتاة العشرينية وهي في صحة جيدة .

للتذكير تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيسمسيلت، منذ الساعة 14:15 من يوم 17-12-2020 إثر نداء مفاده البحث عن شخص مفقود.

وحسب بيان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية تيسمسيلت يتعلق الأمر بـ ف.ق 25 سنة، أنثى مختلة عقليا حسب تصريح الوالد.

وأشارت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية تيسمسيلت، أن المفقودة تقطن بدوار أولاد عبد الله بلدية سيدي عابد.

وتم تسخير كافة الإمكانيات المادية البشرية والمادية بحضور كل من رئيس الدائرة رئيس البلدية ومصالح الدرك.