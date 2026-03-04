تيسمسيلت.. المدير العام لإدارة السجون يعاين مشروع مؤسسة عقابية جديدة بالعيون 

قام المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، بزيارة ميدانية إلى مشروع إنجاز مؤسسة عقابية جديدة ببلدية العيون بولاية تيسمسيلت، بحضور والي الولاية بوزايد فتحي. وذلك في إطار متابعة مشاريع القطاع والوقوف على مدى تقدم الأشغال.

وخلال المعاينة، تم التأكيد على أن نسبة الإنجاز بلغت 90 بالمائة، وينتظر تسليم هذا المرفق الحيوي ووضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال. وتقدر طاقة استيعاب المؤسسة بـ300 نزيل، ما من شأنه دعم قدرات الاستقبال وتعزيز ظروف الإيواء وفق المعايير المعتمدة.

الزيارة تمت بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والنائب العام لدى مجلس قضاء تيسمسيلت، ورئيس مجلس القضاء، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية وإطارات من الإدارة المركزية والمديرين التنفيذيين. وكذا السلطات المحلية لدائرة خميستي وبلدية العيون. وقد شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على ضرورة استكمال الأشغال المتبقية وفق المقاييس التقنية والقانونية المعمول بها.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ضمان المتابعة الميدانية المنتظمة لمشاريعها عبر مختلف ولايات الوطن. بما يعكس التوجه الرامي إلى تحديث البنية التحتية للمؤسسات العقابية وتعزيز برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، انسجامًا مع السياسة الوطنية في هذا المجال.