تيسمسيلت.. المراكز الجوارية لتخزين الحبوب… خطوة عملية لتعزيز الأمن الغذائي

تشهد ولاية تيسمسيلت تقدّماً ملحوظاً في أشغال إنجاز المراكز الجوارية لتخزين الحبوب، ضمن المساعي الرامية إلى تدعيم قدرات التخزين وتحسين تسيير المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية، وعلى رأسها الحبوب، بما يخدم الأمن الغذائي محلياً ووطنياً.

وتستفيد الولاية من مشروع هام يشمل إنجاز 9 مراكز جوارية لتخزين الحبوب، بطاقة استيعاب إجمالية تقدّر بـ50 ألف قنطار، موزّعة عبر عدد من البلديات ذات الطابع الفلاحي. ويتعلّق الأمر بمركز جواري واحد ببلدية تيسمسيلت، وثلاثة مراكز ببلدية عماري، إضافة إلى مركز بكل من بلديات برج الأمير عبد القادر، برج بونعامة، أولاد بسام، وثنية الحد.

إلى جانب مركز جواري ببلدية العيون بمنطقة سلمانة، الذي تم استلامه ووضعه حيز الخدمة.

وتُعد هذه الهياكل مكسباً نوعياً لقطاع الفلاحة بالولاية، نظراً للدور الذي تلعبه في تعزيز قدرات التخزين والحد من ضياع المحاصيل، خاصة خلال مواسم الحصاد.

كما تسهم في تحسين ظروف حفظ الحبوب وتنظيم عملية تجميعها وفق معايير مهنية تضمن سلامة المنتوج واستقراره.

ومن المرتقب أن تنعكس هذه المراكز إيجاباً على نشاط الفلاحين، من خلال تقريب خدمات التخزين وتسهيل إجراءات إيداع المحاصيل، ما من شأنه تشجيع الإنتاج وتوسيع زراعة الحبوب، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي كخيار استراتيجي.