تيسمسيلت.. اليوم العالمي للحماية المدنية.. رسالة عرفان لرجال الصفوف الأولى

أحيت ولاية تيسمسيلت، صباح الأحد ، فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية، المصادف للفاتح مارس من كل سنة، تحت شعار “إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام”. وذلك بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وجرت هذه الفعاليات بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية والأمنية، وممثلي الهيئات الرسمية والمجتمع المدني، إلى جانب الأسرة الإعلامية.

واستُهلت المراسم بعرض شامل لمختلف نشاطات الحماية المدنية، تضمّن حصيلة التدخلات الميدانية خلال السنة المنصرمة. وشروحات حول برامج التكوين والتأهيل التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأعوان ورفع مستوى الجاهزية. كما تم استعراض العتاد والتجهيزات الحديثة المسخّرة لمواجهة شتى أنواع المخاطر، بما يعكس التطور المسجل في منظومة الاستجابة والتدخل السريع.

وشكّلت المناسبة محطة لتثمين الجهود المبذولة من طرف رجال ونساء الحماية المدنية، الذين يضطلعون بمهامهم في مختلف الظروف، سواء تعلق الأمر بحوادث المرور. أو إخماد الحرائق، أو عمليات الإنقاذ أثناء التقلبات الجوية والكوارث الطبيعية، مجسّدين بذلك قيم التضحية والانضباط وروح المسؤولية.

واختُتم البرنامج بتقليد الرتب لعدد من الإطارات والأعوان الذين استفادوا من ترقيات مستحقة. إلى جانب تكريم المتفوقين في النشاطات الرياضية المنظمة بالمناسبة. في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى جهاز يعدّ ركيزة أساسية في منظومة الأمن والحماية.