تيسمسيلت.. انجراف للتربة يهدد سلامة مستعملي الطريق الوطني رقم 19 بباب القبلي

شهد الطريق الوطني رقم 19، في شطره المؤدي نحو ولاية الشلف، على مستوى منطقة باب القبلي بولاية تيسمسيلت، وضعية خطيرة تمثلت في انجراف وانزلاق للتربة بمحاذاة حافة الطريق. عقب التساقط الغزير للأمطار المسجل خلال الساعات الماضية، ما تسبب في تشكل خطر حقيقي على سلامة مستعملي هذا المحور الحيوي.

وفور تسجيل الوضع، تنقلت السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان لمعاينة الحالة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. تحسبًا لأي طارئ قد يهدد مستعملي الطريق أو يتسبب في حوادث مرور.

وفي هذا الإطار، دعت مصالح الحماية المدنية جميع السائقين إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر عند المرور عبر المنطقة، مع ضرورة تخفيض السرعة، واحترام إشارات المرور، وتفادي التوقف أو الاقتراب من حافة الطريق، والالتزام بتعليمات المصالح الأمنية المتواجدة بالموقع، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.