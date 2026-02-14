تيسمسيلت.. انطلاق الطبعة الـ 16 لرياضة المشي في الجبال و الـ 9 للصالون الوطني للتصوير الفوتوغرافي 

شهدت تيسمسيلت، اليوم، انطلاق فعاليات الطبعة السادسة عشرة لتظاهرة المشي في الجبال والطبعة التاسعة للصالون الوطني للتصوير الفوتوغرافي، في أجواء تنظيمية محكمة وروح رياضية وثقافية مميزة، وبمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن.

وجرت الفعاليات بالحظيرة الوطنية لثنية الحد، تحت إشراف جامعة تيسمسيلت أحمد بن يحي الونشريسي، تزامنًا مع المبادرة الوطنية لغرس 5 ملايين شجرة في يوم واحد، حيث عرفت التظاهرة مشاركة أكثر من 33 جامعة عبر التراب الوطني، وأسفرت عن غرس 5000 شجيرة من الأرز الأطلسي والبلوط الفليني، في خطوة بيئية تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي والمحافظة على التوازن الإيكولوجي.

وعرفت هذه المبادرة حضور مدير الجامعة وإطاراتها، إلى جانب رئيس دائرة ثنية الحد ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وعدد من المديرين التنفيذيين، كما سجلت مشاركة فعالة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، إضافة إلى أعوان الغابات والحماية المدنية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات البيئية.

وتحت تساقط الثلوج، جسدت هذه التظاهرة مشهدًا وطنيًا متميزًا يعكس تنامي الوعي البيئي وروح التضامن والمسؤولية الجماعية في حماية الثروة الغابية، مؤكدًا أهمية إشراك مختلف الفاعلين في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.