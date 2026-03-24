تيسمسيلت.. انطلاق المقابلات الشفوية لمسابقة توظيف الأساتذة

أشرف مدير التربية لولاية تيسمسيلت، حسين مجاهد،، صبيحة اليوم الثلاثاء، على إعطاء إشارة انطلاق المقابلات الشفوية الخاصة بمسابقة التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق برتبة أستاذ بعنوان سنة 2025. وذلك في إطار تنفيذ مخطط التوظيف المسطر من قبل القطاع.

وخلال هذه العملية، تفقد مدير التربية مختلف اللجان المشرفة على تنظيم المقابلات. حيث اطلع على مدى جاهزيتها، كما وقف على توفير كافة الإمكانات والظروف التنظيمية والبيداغوجية اللازمة لضمان السير الحسن لهذا الموعد المهني المهم.

وقد جرت المقابلات في أجواء اتسمت بالانضباط وحسن التنظيم، في صورة تعكس الجهود المبذولة من طرف مصالح مديرية التربية لإنجاح هذه المرحلة. مع الحرص على توفير بيئة مناسبة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.