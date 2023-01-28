تيسمسيلت..انقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة من الإختناق بالغاز

تدخلت عناصر الحماية المدنية، امسية اليوم، من اجل اسعاف عائلة من 4 شخص تعرضوا للإختناق بالغاز ببلدية تيسمسيلت.

هذا وتدخلت اسعافات الحماية المدنيةعلى الساعة 20سا40د بحي 400 سكن عدل بلدية تيسمسيلت لإسعاف 4 أشخاص من عائلة واحدة.

ويتعلق الأمر بـالام 40 سنة الاطفال (18 شهر، 05 و10 سنوات)أين تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم الى المستشفى.

وحصل هذا التسمم اثر انبعاث غاز احادي اكسيد الكربون من مدفأة وسخان الحمام الغير المزود بأنبوب صرف الغازات المحترقة.