تيسمسيلت.. بلعريبي يأمر بمباشرة مشاريع تهيئة السكنات طور الإنجاز لتسيلم 3000 منها نهاية السنة

أمر، وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، بالإنطلاق في مشاريع تهيئة السكنات طور الإنجاز لتسيلم 3000 منها نهاية السنة بتيسمسيلت.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير اليوم بحضور مسؤولي القطاع.

وأمر بلعريبي كل من مدير الترقية والتسيير العقاري ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية تيسمسيلت بالتنسيق للانطلاق في هذه المشاريع.

وتحصي ولاية تيسمسيلت 8.970 وحدة سكنية منها 446 منتهية الأشغال بها، 82 منتهية ولم تنطلق بها أشغال التهيئة الخارجية، 6.032 في طور الإنجاز، 848 متوقفة بها الأشغال و440 لم تنطلق الأشغال بها إلى حدّ الآن.

وفي هذا الإطار، أمر الوزير بإطلاق مشاريع التهيئة لـ 82 سكن، أما بالنسبة لـ 440 سكن التي لم تنطلق بها الأشغال، أمر الوزير بحلّ هذا المشكل بالتنسيق مع مدير التعمير والسلطات المحلية في أجل أقصاه 30 يوم.

وفيما يخص 112 سكن المتوقفة بسبب عدم صلابة الخرسانة في الطابق الأول حسب تقرير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC، هنا أمر الوزير بهدم هذا الطابق ومباشرة المشروع من جديد.