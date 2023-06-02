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تيسمسيلت/ تأهب وإستعداد لأي طارئ حماية للثروة الغابية والزراعية من الحرائق

بقلم النهار أونلاين
تيسمسيلت/ تأهب وإستعداد لأي طارئ حماية للثروة الغابية والزراعية من الحرائق
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تأهب وإستعداد لأي طارئ حماية للثروة الغابية والزراعية من الحرائق بولاية تيسمسيلت.

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