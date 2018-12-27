تيسمسيلت تتذكر الرئيس الراحل هواري بومدين

افتتحت اليوم الخميس بمتحف المجاهد بتيسمسيلت تظاهرة تاريخية تحت شعار “رموز الذاكرة الوطنية” إحياء للذكرى الـ 40 لوفاة الرئيس هواري بومدين.

وتميز اليوم الافتتاحي بعرض شريط وثائقي يتناول السيرة الذاتية للرئيس الراحل هواري بومدين، من فترة جيش التحرير الوطني إلى توليه رئاسة البلاد لمدة 13 سنة.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام إقامة معرض سيبرز من خلال الملصقات والصور والكتب محطات تاريخية مهمة من حياة الرئيس الراحل.

فضلا على تنشيط محاضرة حول سيرة هذه الشخصية التاريخية من قبل أستاذ مختص في تاريخ الجزائر المعاصر وفق مدير ذات المتحف محمد عاجد.

وسيتم بالمناسبة أيضا تسليط الضوء على شخصية الرئيس الراحل هواري بومدين عن طريق توزيع مطويات.

وكذا عبر الصفحة الرسمية للمتحف الولائي للمجاهد بمواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن تنشيط حصة إذاعية من قبل إطارات من ذات المتحف.