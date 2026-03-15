تيسمسيلت تحتفي بـ “فارسات القرآن الكريم” في ختام المسابقة الولائية

احتضنت قاعة الحفلات “الأندلس” بولاية تيسمسيلت فعاليات الحفل الختامي للمسابقة الولائية “فارسات القرآن الكريم”، التي نظمتها أقسام المرشدات تحت إشراف المحافظ الولائي، القائد ڨابي محمد، وذلك في أجواء روحانية مميزة عكست مكانة القرآن الكريم في نفوس الناشئة.

وجرى الحفل بحضور أعضاء المحافظة الولائية، إلى جانب رئيس مصلحة الشباب وعدد من الإطارات والضيوف، حيث تميز البرنامج بتكريم الفائزات في هذه المسابقة التي حملت شعار “نور لقلبك ورفعة لدنياك وآخرتك”، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في أوساطهن.

وشكلت هذه المبادرة محطة تربوية هامة أبرزت جهود أقسام المرشدات في العناية بالناشئة وتنمية قدراتهم الروحية والعلمية، كما عكست حرص القائمين عليها على الاهتمام بالقرآن الكريم وتحفيز الأجيال الصاعدة على الارتباط بتعاليمه السمحة.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم الفائزات وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير، وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته المشاركات من مستويات متميزة في حفظ وتلاوة كتاب الله.