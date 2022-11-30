تيسمسيلت.. تخصيص 20.85 مليار دج لتغطية 19 مشروع بقطاع الموارد المائية

استفاد قطاع الموارد المائية بولاية تيسمسيلت من غلاف مالي قدره 20,85 مليار دج ما يمثل نسبة 21,37%من الغلاف الإجمالي، لتغطية 19 مشروع.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج اجتماع الحكومةالذي عقد اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بولاية تيسمسيلت، فقد استفادت الولاية من 19 مـشروع بغلاف مالي قدره 20,85 مليار دج ما يمثل نسبة 21,37%من الغلاف الإجمالي، ويتعلق الأمر بما يلي:

1- دراسة وانجاز الربط البيني مابين سد كدية الرصفة والسدود المجاورة المتواجدة بولايتي عين الدفلى والشلف.

2- انجاز أنظمة تصفية المياه المستعملة على مستوى برج بونعامة، اليوسفية، لرجام، خميستي، سيدي سليمان، برج الأمير عبد القادر، سيدي العنتري، بني لحسن والجزء الجنوبي الغربي من الولاية.

3- إعادة تهيئة وتوسيع أنظمة تحويل المياه الصالحة للشرب ابتداء من حقل الالتقاط بالرشايقية وحاسي فدول بكل من تيارت والجلفة.

4- انجاز الشطر الثاني من مشروع الحماية ضد الفيضانات على مستوى مدن تيسمسيلت، ثنية الحد، سيدي عابد (رأس المو) وأولاد بسام.

5- دراسة وإنجاز وربط وكهربة وتجهيز 5.000 متر خطّي من الآبار العميقة لفائدة الولاية انطلاقا من حقول الالتقاط للولايات المجاورة )تيارت والجلفة(.

6- تدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى منطقة سلمانة انطلاقا من خزان المياه بسعة 2.500 م3بالعيون وإنجاز شبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى دواوير أولاد فايد-القطار-لعزازي-قموش-محمودي-ديالم-لصباح-شميرووكذا منطقة النشاطات الجديدة القَطّار.

7- انجاز محيط للسقي ذو مساحة 300 هكتار انطلاقا من محطة معالجة وتصفية المياه لولاية تيسمسيلت.

8- إعادة تأهيل شبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب وانجاز شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة دواوير بلديات عماري وسيدي سليمان والمعاصم، وتجديد شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب لبلديات سيدي عابد-الأربعاء و المعاصم انطلاقا من سد كدية الرصفة.

9- انجاز أشغال ربط شبكة التطهير لوادي شغلو)ثنية الحد( باتجاه محطة التصفية.

10- دراسة وانجاز محطة معالجة المياه والربط بالتموين بالمياه الصالحة للشرب بالعيون انطلاقا من سد وادي عيسى.

11- دراسة وإعادة تهيئة وتطوير وتوسيع محيط السقي لبوقرّة.

12- دراسة وإعادة تأهيل وتوسيع نظام كدية الرصفة.