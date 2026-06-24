تيسمسيلت.. تدخلات متواصلة للحماية المدنية لإخماد حرائق المحاصيل والحشائش

سجلت وحدات الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت عدة تدخلات ميدانية لإخماد حرائق مست المحاصيل الزراعية والحشائش اليابسة عبر عدد من مناطق الولاية.

فببلدية خميستي، تمكن أعوان الوحدة الثانوية من السيطرة على حريق شبّ بمحصول شعير على مستوى طريق بير الشرميط، حيث حال التدخل السريع دون امتداد ألسنة اللهب إلى الحقول المجاورة، ما سمح بإنقاذ أكثر من 55 هكتارًا من محصول القمح.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيسمسيلت لإخماد حريق حشائش يابسة بحي سيدي بن تمرة، وتمت السيطرة عليه بالكامل ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وفي بلدية عماري، أخمدت الوحدة الثانوية حريقًا آخر للحشائش اليابسة بحي محمد بلال، مع التحكم التام في الوضع وتفادي أي خسائر إضافية.

وتدعو مصالح الحماية المدنية المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب الممارسات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة.