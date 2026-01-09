تيسمسيلت.. تدخلات ميدانية لمحافظة الغابات بعد التقلبات الجوية

شهدت بلدية تيسمسيلت خلال الساعات الأخيرة تقلبات جوية ملحوظة تميّزت بتساقط كميات معتبرة من الثلوج، ما تسبب في سقوط عدد من الأشجار والأغصان داخل الأحياء السكنية وعلى حواف الطرقات والمسالك الحيوية.

الأمر الذي شكّل خطراً حقيقياً على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، إضافة إلى تهديد بعض المركبات والممتلكات.

وفي هذا الإطار، باشرت مصالح محافظة الغابات تدخلات ميدانية سريعة ومنظمة، حيث تم تسخير فرق متخصصة لإزالة الأغصان المتساقطة أو المهددة بالسقوط، مع العمل على تطهير المحيطات المتضررة وإعادة تأمين الفضاءات العمومية. وقد سمحت هذه العمليات بإعادة الانسيابية إلى حركة المرور والتقليل من المخاطر المرتبطة بانهيار الأشجار أو تساقطها المفاجئ.

وتأتي هذه التدخلات في سياق المهام الوقائية لمحافظة الغابات، التي تضطلع بدور محوري في حماية الثروة الغابية والحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب ضمان سلامة المحيط الحضري خلال فترات الاضطرابات المناخية. كما تعكس هذه الجهود مستوى الجاهزية والتنسيق في مواجهة الطوارئ الطبيعية، بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على استقرار الحياة اليومية للمواطنين.