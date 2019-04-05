تيسمسيلت.. تذبذب في التموين بالماء بسبب تطهير للخزان الرئيسي

تشهد عدة أحياء بمدينة تيسمسيلت منذ أمس تذبذبا في التموين بالماء الشروب بسبب أشغال تنظيف وتطهير الخزان الرئيسي بسعة ألف متر مكعب.

وأوضحت وحدة الجزائرية للمياه بأن هذا التذبذب في التموين بالماء الشروب يمس الأحياء المتواجدة بالجهة الشرقية لعاصمة الولاية.

والمتمثلة في “120 مسكن” و”463 مسكن” و”51 فيلا” و”نبار” و”الأمل” مرجعة هذا التذبذب لأشغال التنظيف الخزان الرئيسي الواقع بحي “213 مسكن”.

وتندرج هذه الأشغال في إطار البرنامج المسطر من قبل الوحدة المذكورة.

والرامي لتجسيد أشغال صيانة وتطهير دورية للمنشآت المائية التابعة لها بما يساهم في ضمان تزويد منتظم ويومي لجميع بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب.

وطمأنت الوحدة الولائية “للجزائرية للمياه” زبائنها بأن عملية التموين بالماء الشروب “ستعود لطبيعتها تدريجيا”.

ريثما يتم الانتهاء من أشغال التطهير والصيانة بخزان الألف متر مكعب.