تيسمسيلت.. ترحيل 120 عائلة بأولاد بسام

باشرت السلطات المحلية لولاية تيسمسيلت صباح اليوم الثلاثاء، عملية هدم البنايات الهشة الشاغرة، وهذا في إطار تواصل عمليات هدم السكنات الهشة عبر العديد من بلديات الولاية و التي تندرج ضمن إستمرار جهود السلطات العمومية المبذولة في مجال السكن بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفه المعيشية.

ويتعلق الأمر بحي الدرب ببلدية أولاد بسام و ترحيل وإعادة إسكان 120 عائلة. كانت تقطن في سكنات تنعدم فيها أدنى شروط الراحة والسكن إلى سكنات جديدة لائقة تتوفر على كل شروط الراحة و السكينة والاطمئنان .

وقد تم ذلك بالتوازي مع هدم المباني الهشة بهدف استغلال العقار المسترجع في إنجاز مختلف المشاريع. وقد سخرت لها السلطات المحلية بإشراف والي الولاية “بوزايد فتحي” كافة الوسائل المادية والبشرية. من أجل تسهيل الهدم وكذا تسهيل عملية الترحيل.

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