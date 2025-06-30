تيسمسيلت.. ترحيل 126 عائلة بثنية الحد

تتواصل اليوم الإثنين، عملية هدم السكنات الهشة وترحيل قاطنيها، بولاية تيسمسيلت، أين باشرت السلطات المحلية لبلدية ثنية الحد، في ترحيل 126 عائلة على مستوى حي قرنمور بلقاسم.

حيث أشرفت السلطات المحلية ، منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، على العملية التي تم تسخير لها كافة الإمكانيات المادية والبشرية. لإنجاحها بمشاركة مختلف المؤسسات العمومية ، مصالح البلدية، ديوان الترقية والتسير العقاري، الحماية المدنية، الأسلاك الأمنية.

وتندرج عملية الهدم وإعادة الإسكان في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 لعيد الاستقلال المجيدة. يذكر أن مصالح الولاية قد باشرت عمليات للقضاء على السكنات الهشة مست بعض المواقع عبر بلديات الولاية. واستغلال الأوعية العقارية عقب هدمها لتوطين العديد من المشاريع التنموية الجديدة.

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