تيسمسيلت.. ترحيل 186 عائلة من قاطني السكنات الهشة

شرعت السلطات المحلية لولاية تيسمسيلت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في عملية ترحيل قاطني السكنات الهشة نحو سكنات جديدة مع هدم المباني الهشة.

وجاءت عملية الترحيل هذه التي مست 186 تقطن بسكنات هشة، ببلدية تيسمسيلت، تزامنا والاحتفالات بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال. واستمرارا للجهود المبذولة في مجال السكن وتوفير حياة كريمة للمواطنين، واستكمالا لمخطط القضاء على السكن الهش.

وأوضحت مصالح الولاية، أن الأمر يتعلق بقاطني السكنات الهشة بحي سيدي الهواري ببلدية تيسمسيلت. أين سخرت السلطات المحلية على رأسها والي الولاية كافة الإمكانات المادية والبشرية لتسهيل عملية الترحيل. وهدم السكنات الهشة بالموقع السالف الذكر، لاستغلال العقار محل أرضية الهدم.

مشيرة أنه تم مباشرة عمليات القضاء على السكنات الهشة، مست بعض المواقع عبر بلديات الولاية، واستغلال الأوعية العقارية عقب هدمها لتوطين العديد من المشاريع التنموية الجديدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور