إعــــلانات
أخبار الجزائر

تيسمسيلت.. ترحيل 195 عائلة نحو سكنات جديدة بثنية الحد

بقلم عايدة.ع
تيسمسيلت.. ترحيل 195 عائلة نحو سكنات جديدة بثنية الحد
  • 274
  • 0

شرعت السلطات المحلية لدائرة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت، صباح اليوم السبت، وبمرافقة مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في عملية هدم السكنات الهشة وهذا تنفيذا لتعليمات والي ولاية تيسمسيلت بوزايد فتحي.

وحسب مصالح الولاية، شرعت السلطات المحلية لدائرة ثنية الحد في عملية هدم عادة إسكان 195 عائلة. في سكنات عمومية ايجارية جديدة، ويتعلق الأمر بحي عيسى حمدان ( درب بوعمرة) وحي الرادار.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/NdJSO
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر