تيسمسيلت.. تركيب 4 محطات شحن السيارات الكهربائية

أفاد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أن ولاية تيسمسيلت ستستفيد من أربع محطات شحن السيارات الكهربائية إضافة للمحطة المتواجدة بمقر مديرية توزيع الكهرباء.

كما تطرق المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز، خلال زيارة االعمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيسمسيلت. إلى عملية تركيب أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون و المتواصلة على مستوى جميع ولايات الوطن.

وصرح مراد عجال، في ندوة صحفية جمعته و والي الولاية بالصحافة المحلية و الوطنية، عن البرنامج المستقبلي للشركة. المتضمن مشروع الربط بين اووربا و الجزائر عبر ايطاليا بكوابل بحرية. و كذا عملية إطلاق وحدات تصنيع كواشف أحادي أكسيد الكربون و كذا أعمدة شحن السيارات الكهربائية.

وتم تدشين شبكة الغاز دوار القروج المتواجد ببلدية عماري، حيث تمون هذه الشبكة 127 وحدة سكنية بهذه الطاقة. كما تم الوقوف على عملية تزويد 601 وحدة سكنية موزعة على 14 دوار تابعين لبلدية عماري، معاصم و سيدي عابد. بكاشف أحادي اكسيد الكربون من طرف أحد أعوان شركة سونلغاز-التوزيع.

في ختام زيارته، تم معاينة احد بيوت المستفدين من عملية الربط بالغاز و من كاشف أحادي أكسيد الكربون. أين اكد الرئيس المدير العام لسونلغاز على ضرورة احترام شروط الأمن في إنجاز الشبكات الداخلية بما يضمن سلامة الأفراد.

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