تيسمسيلت: تسليم 3 تجمعات مدرسية ومتوسطين وثانوية في الدخول المدرسي المقبل

أشرف والي ولاية تيسمسيلت، بوزايد فتحي، على ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للولاية.

وفي ملف قطاع التربية تناولت أشغال المجلس عدة نقاط من بينها الهياكل المدرسية المزمع استلامها. بمناسبة الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، والمتمثلة في:

-الطور الابتدائي:

المجمعات مدرسية (03)

أقسام التوسعة (09)

المطاعم مدرسية(07)

الطور المتوسط:

- متوسطة بحي 1400سكن ببلدية تيسمسيلت

– متوسطة بحي نبار عبد القادر بلدية تيسمسيلت

–أقسام التوسعة ( 10)

أنصاف الداخلية:

نصف داخلية 200 وجبة بمتوسطة سهلي سعيد بلدية لرجام

الطور الثانوي:

الثانوية الجديدة حي 2300 سكن عدل بلدية تيسمسيلت

اقسام التوسعة: 02

03 قاعات للرياضة

وخلال الاجتماع أكد والي الولاية على الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لقطاع التربية. وهو ما يستدعي وجوب الوقوف على تقدم المشاريع المسجلة والمبرمج استلامها بمناسبة الدخول المدرسي المقبل. والبرامج المقترحة الخاصة بالعمليات المتعلقة بتهيئة وصيانة المدارس الابتدائية. و العمل الاستباقي في معالجة المسائل التي قد تُطرح مع اقتراب الدخول المدرسي القادم. و كذا الإسراع في الإجراءات الإدارية المرتبطة باقتناء التجهيزات والتأثيث المدرسي. قبل تسلّم الهياكل التربوية قيد الإنجاز، منها المطاعم والمدارس الابتدائية.