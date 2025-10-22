تيسمسيلت تشارك في الصالون الجهوي للتشغيل بوهران لتعزيز فرص الإدماج المهني

شاركت ولاية تيسمسيلت في فعاليات الصالون الجهوي للتشغيل، المنظم بمتحف المجاهد بوهران تحت شعار “من التكوين نحو الإدماج والإبداع”.

وذلك بإشراف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

الصالون، الذي افتتحه والي ولاية وهران، جمع عددا من ولايات المقاطعة الغربية، منها وهران، تلمسان، مستغانم، معسكر، عين تموشنت، غليزان، تيسمسيلت، سعيدة وتيارت، إلى جانب أجهزة الدعم والهيئات الخاصة المعتمدة في مجال التشغيل.

وشهد الحدث مشاركة مميزة لرئيسة الفرع الولائي للتشغيل بتيسمسيلت، التي مثلت الولاية في هذه التظاهرة المهمة. مؤكدة على أهمية التكوين بصفته وسيلة فعالة لتعزيز الإدماج المهني وتطوير روح المبادرة لدى الشباب.

كما شكل الصالون فرصة للتعريف بجهود مختلف الفروع الولائية في دعم التشغيل ومرافقة طالبي العمل.

وقد تخللت التظاهرة عمليات إيداع عروض عمل وانتقاء فوري للمترشحين. إضافة إلى تقديم شروحات حول الخدمات الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل. ليختتم الحدث بتكريم عدد من طالبي العمل والشركاء الاقتصاديين.

مشاركة تيسمسيلت عكست حضورا فعالا ومبادرة إيجابية في سبيل ترقية التشغيل الجهوي، بما يعزز صورتها كولاية تواكب التحولات وتدعم طموحات شبابها نحو الإدماج والإبداع.