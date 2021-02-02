تيسمسيلت: تعديل توقيت الحجر عبر كامل إقليم الولاية

أنهى والي ولاية تيسمسيلت إلى علم كافة مواطني ومواطنات بالولاية، أنه قد تقرر تمديد إجراءات تطبيق الحجر الجزئي المنزلي.

وحسب بيان مصالح الولاية الحجر سيكون إبتداءا من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة 05:00 صباحا من اليوم الموالي .

وذلك ابتداءا من يوم الأربعاء 03 فيفري 2021.

كما تم الترخيص بإعادة فتح الأماكن، القاعات و الفضاءات التالية:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية.

أماكن التسلية والإستجمام وفضاءات الترفيه.

مصالح الولايى قررت تمديد أوقات نشاط المتاجر إلى غاية التاسعة مساءا وتتمثل الأنشطة المعنية بتمديد الأوقات فيما يلي:

تجارة الأجهزة الكهرومنزلية.

تجارة الأدوات المنزليةو الديكورات.

تجارة المفروشات و أقمشة التأثيث.

تجارة اللوازم الرياضية.

التجارة في الألعاب و اللعب.

أماكن تمركز الأنشطة التجارية.

قاعات الحلاقة للرجال و النساء.

تجارة المرطبات والحلويات.

المقاهي والمطاعم ومحلات الإطعام السريع، على أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات و المأكولات المحمولة فقط.