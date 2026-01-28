تيسمسيلت: تفكيك جماعة إجرامية وحجز مؤثرات عقلية ومخدرات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية تيسمسيلت، خلال الأسبوع الماضي، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص. تنشط في ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، مع حجز كمية معتبرة من السموم ومبالغ مالية من عائدات المتاجرة.

العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح العملياتية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وانطلقت القضية عقب استغلال معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من مسكنه. وبعد تحديد هويته والتنسيق مع النيابة المختصة، وُضعت خطة عملياتية محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه.

عملية التفتيش التي مست مسكنه مكّنت من ضبط 160 قرصاً من المؤثرات العقلية من نفس النوع، إضافة إلى قطع من المخدرات (كيف معالج) مهيأة للترويج بوزن 2.40 غرام، ومبلغ مالي قدره 19 ألف دينار جزائري يُشتبه في كونه من عائدات البيع. كما تم توقيف شخص ثانٍ كان برفقته، بحوزته سيجارة ملفوفة، ليتم تحويلهما مع المحجوزات إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات.

ومواصلة للتحقيق، تم توقيف شخصين آخرين ثبت تورطهما في القضية، حيث ضُبط بحوزتهما كيف معالج بوزن 0.21 غرام، إضافة إلى سلاح أبيض محظور. وقد أُنجزت ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم الأربعة، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد مصالح أمن تيسمسيلت استمرارها في التصدي لشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.