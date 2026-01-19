تيسمسيلت.. تفكيك شبكة إجرامية لتبييض الأموال وحجز مليار سنتيم ومواد تبغية

تمكنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال والمتاجرة غير الشرعية بالمواد التبغية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح بيان للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن العملية نفذتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وأسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بتبييض الأموال. وحيازة مواد تبغية محلية وأجنبية الصنع دون فواتير قانونية، إلى جانب الغش الضريبي.

ومكنت التحريات المعمقة في القضية من حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يفوق ملياراً وتسعة وخمسين مليون سنتيم. إضافة إلى مبلغ من العملة الأجنبية قُدّر بـ 3235 أورو. فضلاً عن ضبط 22050 وحدة من المواد التبغية بمختلف أنواعها، تشمل السجائر وتبغ الترشق.

كما أسفرت العملية عن حجز آلتين لعدّ النقود ومركبتين كانتا تُستعملان في تسهيل النشاط الإجرامي. في إطار وسائل لوجستية اعتمدتها الشبكة محل التحقيق.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة. في خطوة تعكس يقظة ومهنية مصالح الأمن. واستمرارها في التصدي لكل الممارسات التي تمس بالاقتصاد الوطني وبالأمن العام.