تيسمسيلت.. تفكيك شبكة إجرامية من 6 أشخاص وحجز 225 قرص “صاروخ”

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مع توقيف 6 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح أمن ولاية تيسمسيلت في مكافحة مختلف أشكال الجريمة.

العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مجموعة إجرامية تقوم بجلب ونقل أقراص مهلوسة على متن مركبة خاصة بغرض ترويجها عبر إقليم الولاية.

وبناء على ذلك، وضعت الفرقة خطة عملياتية محكمة مدعومة بعنصر الاستعلام والترصد. أفضت إلى توقيف المركبة المشبوهة عند المدخل الشرقي للمدينة، وعلى متنها ثلاثة أشخاص.

وخلال عملية التفتيش، تم العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على 225 كبسولة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”. إضافة إلى مبلغ مالي قدره 14.500 دج يشتبه أنه من عائدات الترويج. تم تحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيقات، بعد إخطار النيابة المختصة.

وبمواصلة التحريات، تم تحديد هوية ثلاثة متورطين آخرين ينشطون في ولاية مجاورة. تم توقيفهم بالتنسيق مع النيابة المختصة، مع حجز 365 كبسولة إضافية من النوع نفسه ومبلغ مالي قدره 4.800 دج.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق وإنجاز الملف القضائي، قدِّم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.

تأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى فعالية ومهنية مصالح الأمن في مواجهة شبكات ترويج السموم التي تهدد فئة الشباب والمجتمع بصفة عامة.