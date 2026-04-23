تيسمسيلت: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 6 آلاف قرص “بريغابالين”

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في فرقة البحث والتدخل. من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المؤثرات العقلية. مع توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن هذا النشاط غير المشروع.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر معلومات دقيقة تلقتها المصالح المختصة حول تحركات مشبوهة لعناصر الشبكة. التي كانت تستهدف فئة الشباب. وعلى ضوء ذلك، باشرت الفرقة تحرياتها تحت إشراف النيابة المختصة. حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم، قبل توقيفهم تباعًا في عمليات متفرقة ومحكمة.

وأسفرت العملية عن حجز 5940 كبسولة من نوع “بريقابالين” بتركيز 300 ملغ، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 595 ألف دينار جزائري يُشتبه في كونه من عائدات الترويج، فضلاً عن استرجاع أربع مركبات سياحية كانت تُستغل في النشاط الإجرامي، إلى جانب سبعة هواتف نقالة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق والمتابعة القضائية.

وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة في ما يتعلق بظاهرة انتشار المؤثرات العقلية وسط فئة الشباب.