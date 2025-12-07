تيسمسيلت.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من 3 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيسمسيلت من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تنشط في استيراد، حيازة ونقل المخدرات قصد البيع والترويج.

وذلك في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح العملياتية لأمن ولاية تيسمسيلت في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها. لا سيما ما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية انطلقت بعد توقيف شخص مشتبه فيه بحوزته كمية من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل حقيبة ظهر. لتباشر المصالح الأمنية تحقيقًا دقيقًا بالتنسيق مع النيابة المختصة، تَبعته عملية تمديد للاختصاص نحو إحدى الولايات الغربية. وأسفرت التحريات عن توقيف أربعة أشخاص آخرين متورطين في القضية، وحجز كمية إضافية من الكيف المعالج.

وبلغت الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة 3 كلغ و95 غرامًا من الكيف المعالج، إضافة إلى حجز مركبتين و3 دراجات نارية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات. فضلاً عن استرجاع مبلغ مالي يفوق 40 مليون سنتيم يشتبه أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وإنجاز ملف قضائي محكم، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم وفقا للقانون.